Er schlug in "Game of Thrones" als Robb Stark epische Schlachten und verteidigte Großbritannien bereits als "Bodyguard" gegen böse Mächte: Auch wenn Richard Madden seine größten Erfolge bislang in Serien feierte, ist nachvollziehbar, warum er bei Buchmachern immer wieder als Favorit auf die Bond-Nachfolge gilt: Der 37-jährige Frauenschwarm bringt alles mit, was die Rolle verlangt.