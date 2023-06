© StudioCanal/Robert Viglasky



Romantische Komödie mit viel Culture Clash: Zoe (Lily James) und Kazim (Shazad Latif), die beiden Hauptfiguren in "What's Love Got to Do with It?", kennen sich schon ewig. Nun soll "Kaz" eine Frau heiraten, die seine Eltern für ihn ausgesucht haben.