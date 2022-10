© 2019 Getty Images/Leon Bennett



"Ich wollte ihm einfach weh tun. Ich war angepisst, dass er so ein guter Kämpfer war." So erklärte Mike Tyson jene Kurzschlusshandlung, in der er seinem Kontrahenten in einem WM-Kampf (Runde 3) ein Stück des rechten Ohres abbiss. Das Duell wurde am Ende der Runde abgebrochen und für Evander Holyfield (Bild) gewertet.