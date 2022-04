© RTL / Bernd-Michael Maurer



Hinter dem eigenwilligen Produktnamen "Le Gurque" verbirgt sich das schammartige Gewebe der Luffa-Gurke, die üblicherweise in Asien angebaut wird. Die Gründer holten sie nach Deutschland. Ihre Forderung: 100.000 Euro und dafür 15 Prozent am gemeinsamen Unternehmen. Wer biss in die Gurke?