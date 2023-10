© EMI / Universal



Bereits als Teil von Take That feierte er große Chart-Erfolge, als Solokünstler erreichte Robbie Williams sogar ein noch viel größeres Publikum: "Escapology" (2002) ging in Deutschland 1,2 Millionen Mal über den Ladentisch, während vom letzten gemeinsamen Album der Boyband, "Nobody Else" (1995), gerade mal 100.000 Einheiten abgesetzt wurden.