Am Freitag, 25. August, startet die Basketball-WM auf den Philippinen, in Indonesien und Japan. Als Kapitän führt Dennis Schröder die Deutsche Nationalmannschaft an. Er wechselte dieses Jahr von den Los Angeles Lakers zu den Toronto Raptors und will mit dem DBB-Team Großes erreichen.