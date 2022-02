Deutschland, deine Pop-Powerfrauen

© Ulrike Rindermann



So singen wie sie - davon träumten vor allem in den späten 90-ern viele Mädchen. Joy Denalane machte sich einst als Back-up ihres heutigen Ehemanns Max Herre und dessen HipHop-Crew Freundeskreis einen Namen. Seitdem veröffentlichte die Soul-Sängerin fünf Studioalben (zuletzt "Let Yourself Be Loved"), die alle die Top-10 erreichten.