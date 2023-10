© Getty Images/Adam Berry



Laut, schrill, ein bisschen "dirty" - so mag sie es. Katja Krasavice feierte in den letzten Jahren riesige Erfolge als Rapperin (vier Alben auf Platz eins), und sie lässt sich nichts gefallen. Im Rahmen der letzten DSDS-Staffel legte sie sich öffentlich mit Dieter Bohlen an. Das muss man sich auch erst einmal trauen. Als Vorbild für kleine Mädchen taugt sie aber eher nicht - dafür sind viele ihrer Songs einfach zu krass.