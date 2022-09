© RTL / Frank W. Hempel



Moderiert von Laura Wontorra wirft sich Steffen Henssler regelmäßig in die Koch-Duelle. So flink wie er mit dem Messer arbeitet, so lose ist teilweise Hensslers Zunge. Niemand ist vor dem Spott und der Schlagfertigkeit des gebürtigen Schwarzwälders und Hamburgers sicher.