In den USA und Großbritannien ließ das Interesse an Bonnie Tyler merklich nach - in Deutschland hingegen nie: Hierzulande erreichte sie Anfang der 90er-Jahre noch Goldauszeichnungen ("Angel Heart", 1992) und schaffte auch zuletzt immer wieder mit ihren Werken den Sprung in die Charts, zuletzt mit "The Best Is Yet To Come" (2021), mit dem sie auf Platz 35 landete.