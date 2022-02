© ZDF



Ein echter Aquamarin und 8,5 Karat Diamanten von bester Qualität: Schon den Materialwert dieses Schmuckstücks schätzte Expertin Heide Rezepa-Zabel zunächst auf 9.000 bis 10.000 Euro, ehe sie wegen des unbeliebten Designs ihr Urteil auf 6.000 bis 8.000 Euro nach unten korrigierte. Am Ende bekam Käuferin Elke Velten-Tönnies für 5.500 Euro den Zuschlag für das "schönste Schmuckstück, was wir bis jetzt in der Sendung hatten".