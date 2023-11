© SAT.1 / Christoph Köstlin



Da will man am liebsten wegschauen! Peinlichkeiten, Aufreger, viel heiße Luft: Es ging hoch her in den vergangenen Staffeln von "Promi Big Brother". Auch in der neuen Staffel (ab Freitag, 6. August, 20.15 Uhr, SAT.1) ist wieder mit allerlei Skandalösem zu rechnen. Jochen Schropp und Marlene Lufen sind erneut als Moderatoren mit von der Partie.