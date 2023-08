© 2022 Getty Images/Amy Sussman



Als Catwoman in "The Dark Knight Rises" wollte Anne Hathaway im hautengen Catsuit eine gute Figur machen. Ihre bewährten Tricks: Joggen und scharfes Essen. Durch das Laufen verliert die Schauspielerin schnell an Gewicht, Pfeffer und Jalapeños kurbeln zusätzlich den Stoffwechsel an.