Vanessa Mai weiß genau, was sie will. Sie versucht, die Grenzen des herkömmlichen Schlagers zu sprengen, um frei arbeiten zu können. In diesem Geschäft gebe es ein "Korsett", das einem die Luft abschnüren würde. Die Sängerin kämpfte dagegen an, um als kreierende Künstlerin ernst genommen zu werden.