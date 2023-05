© RTL



Im Finale 2023 wirkte Bachelor David Jackson lange Zeit sehr ernst - bis er die erlösenden Worte sprach: "Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe, und es würde mir unendlich viel bedeuten, wenn du die letzte Rose annimmst." Die auserwählte Angelina strahlte: "Ich habe mich auch in dich verliebt, auf jeden Fall!"