ZZ-Top-Schlagzeuger Frank Beard trägt den Bart zwar im Namen - aber nur seine Bandkollegen Billy Gibbons (rechts) und der 2021 verstorbene Dusty Hill (links) haben beziehungsweise hatten ihn auch im Gesicht. Tipp für Fans: Am 22. Juli veröffentlichen ZZ Top das erste Album seit dem Tod von Dusty Hill - es heißt "Raw" und dient zugleich als Soundtrack zur Netflix-Doku "That Little Ol' Band From Texas".