Die berühmtesten Blondinen aller Zeiten

So lernte die Welt Norma Jeane Baker kennen: Unter ihrem Künstlernamen Marilyn Monroe feierte sie in "Niagara" 1952 ihren Durchbruch und wurde zu einer der größten Traumfrauen Hollywoods. Vor 60 Jahren, am 4. August 1962, starb die Ikone im Alter von nur 36 Jahren. Und wer, wenn nicht sie, sollte unsere Galerie der berühmtesten Blondinen aller Zeiten anführen ...