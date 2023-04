© Hulton Archive/Getty Images



Ihre Kurven machten sie berühmt, ihr tragischer Unfalltod mit nur 34 Jahren zur Legende: In den 50er-Jahren galt Jayne Mansfield als eine der Hollywood-Traumfrauen schlechthin. Am 19. April hätte die Schauspielerin ihren 90. Geburtstag gefeiert, aus diesem Anlass führt sie unsere Galerie der berühmtesten Blondinen aller Zeiten an ...