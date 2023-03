Die besten Boxfilme aller Zeiten

© United Artists



So sehr sich andere Filme auch abmühen, der berühmteste Leinwandboxer wird wohl auf ewig Sylvester Stallone bleiben. Sechsmal stieg er zwischen 1976 und 2006 als "Rocky" in den Ring und sorgte dafür, dass sich noch heute tagtäglich Hobbysportler die Treppen des Philadelphia Museum of Art hochquälen, um anschließend in Siegerpose zu verfallen. Die Stadt setzte dem dreifach oscarprämierten "Rocky" am Fuß der Stufen ein Denkmal.