Die besten deutschen Filme aller Zeiten

Seit dem Tod von Loriot 2011 ist Deutschland nur noch halb so witzig. In seinem Film "Pappa ante portas" (1991) spielte Vicco von Bülow, so Loriots bürgerlicher Name, einen rüstigen Mittsechziger, der sich mit seinem neuen Dasein als Rentner nicht abfinden will. Und so entreißt er einer Gattin (Evelyn Hamann) den Haushalt. Die Bürgerlichkeit gerät ins Rotieren, hinter der biederen Fassade tobt plötzlich das Chaos.