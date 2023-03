© Jamie McCarthy/Getty Images



Dass Jeff Bridges seit längerer Zeit nicht mehr im Kino zu sehen war, hatte einen Grund: Im Oktober 2020 gab er bekannt, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt zu sein. Im September 2021 berichtete er, dass sich der Krebs in Remission befinde. Jüngst feierte er sein Comeback - im TV: In der Thriller-Serie "The Old Man" spielt er die Hauptrolle.