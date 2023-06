© Keith Hamshere/Getty Images



Es gab bislang fünf Indiana-Jones-Darsteller: Natürlich Harrison Ford, der "Indy" in allen vier Filmen verkörperte. In "Der letzte Kreuzzug" schlüpfte dann River Phoenix in die Rolle des 13-jährigen Indiana, und in der Serie "Die Abenteuer des jungen Indiana Jones" wurde der Archäologe von Corey Carrier (Bild), Sean Patrick Flanery und George Hall gespielt - jeweils in verschiedenen Altersstufen.