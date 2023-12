© WDR/DRA



Der tschechische Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" darf in der Weihnachtszeit natürlich nicht fehlen - und ist zum ersten Mal am 3. Dezember um 15 Uhr in der ARD zu sehen. Weitere Sendetermine sind an Heiligabend um 13.15 Uhr und am ersten Feiertag um 9.40 Uhr sowie während der Feiertage in diversen dritten Programmen. Amazon Prime hat den Film zudem im Abo.