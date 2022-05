© Sony Pictures



Auch Bill Murray (Bild, mit Andy MacDowell) wurde in "Und täglich grüßt das Murmeltier" Zeuge dieses jährlichen Rituals - nur dass er diesen Tag immer wieder erleben musste. Seinen Ursprung hat das Ereignis, das vor allem in Pennsylvania in den USA begangen wird, in Deutschland. Deutsche Einwanderer brachten den Brauch in die Staaten. Da es dort allerdings keine Dachse gab, die in der ursprünglichen Bauernregel genannt wurden, musste das Waldmurmeltier herhalten.