Liebe, Einsamkeit, Tod: Gefühls-Achterbahnen sind in der VOX-Show "Sing meinen Song" eher Regel als Ausnahme, und so wurde auch in der Nura gewidmeten Folge in Staffel neun viel gelacht und geweint. Sie sei ein "kleines Egokind" gewesen, räumte Nura ein. Teilweise habe sie ihre Mutter in den Wahnsinn getrieben: "Ich hab' ihr sehr viel angetan."