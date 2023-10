Die erfolgreichsten deutschen Musik-Exporte

© Getty Images/Friedemann Vogel



König der Fahrstuhlmusik? Am 2015 verstorbenen James Last prallte solche Kritik stets ab. Denn an die Erfolge des studierten Jazz-Bassisten kam (und kommt) kein anderer deutscher Musiker heran: Der Bandleader, Komponist und Erfinder des "Happy Sound" erhielt in seiner langen Karriere 17 Platin- und 207 Goldene Schallplatten, feierte große Erfolge in Japan, der Sowjetunion und den USA. In anderen Zahlen: Geschätzt 200 Millionen Tonträger sollen in den Partykellern in aller Welt stehen!