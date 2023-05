© Daniele Venturelli/Getty Images



Kein Hitwunder: Laura Pausinis erfolgreichster Song in Deutschland ist "Primavera in anticipo (It Is My Song)" von 2008, ein Duett mit James Blunt, das gerade mal Platz 16 erreichte. Was sie weltweit so erfolgreich macht, ist die Tatsache, dass sie - ähnlich wie Eros Ramazzotti - ihre Hits und Alben auch auf Spanisch veröffentlicht. So kommt die 49-Jährige, die 2022 auch den Eurovision Song Contest in Turin moderierte, auf geschätzte 70 Millionen verkaufte Tonträger.