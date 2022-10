Die Generation X und was aus ihr wurde ...

© Ringo Starr / Sony



Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl (Mitte) spielte unter anderem für Scream, Queens of the Stone Age und Them Crooked Vultures, seine Hauptband waren in den Jahren nach Nirvana aber die 1995 gegründeten Foo Fighters (neues Best-of "The Essential", 28. Oktober). Auch diese Gruppe musste zuletzt einen schmerzhaften Verlust verkraften: Der langjährige Schlagzeuger Taylor Hawkins (vierter von links) starb am 25. März in Kolumbien, in seinem Blut wurden mehrere Drogen nachgewiesen. Hawkins wurde 50 Jahre alt.