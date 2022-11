Die größten Biopics aller Zeiten

© 2005 Twentieth Century Fox



Johnny Cash war bis zu seinem Tod 2003 eine prägende Figur in der Musikwelt, aber alleine das, was er bis in die späten 60-er erlebte, gibt schon genug für einen großen Film her. Den Beweis erbrachte Regisseur James Mangold 2005 mit "Walk the Line". Joaquin Phoenix (Bild) spielte Cash, Reese Witherspoon verkörperte June Carter und wurde dafür sogar mit einem Oscar ausgezeichnet.