© Terry Wyatt/Getty Images for Americana Music



"If you're looking at me / You're looking at country": Kaum eine Künstlerin des Genres wirkte authentischer als Loretta Lynn (1932 bis 2022). Sie war im echten Leben Bergarbeiterkind ("Coal Miners Daughter"), Teenie-Mutter ("One's On The Way") und misshandelte Ehefrau ("Don't Come Home A Drinking"), wusste aber stets selbstbewusst und mit feministischer Botschaft davon ein Lied zu singen.