© Tristar Media/Getty Images



Seit "Lola rennt" (1998) ist Tom Tykwer auch in Hollywood kein unbeschriebenes Blatt mehr. In "The International" führte er Clive Owen und Naomi Watts an, in "Cloud Atlas" eine ganze Armada aus Hollywoodstars. Darunter Tom Hanks, der auch in "Ein Hologramm für den König" die Hauptrolle übernahm. In seiner deutschen Heimat inszenierte der Wuppertaler zuletzt die Serie "Babylon Berlin".