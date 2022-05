© Andreas Rentz/Getty Images



Nach mehreren abgebrochenen Ausbildungen und kleineren TV-Auftritten ("Take Me Out", "Köln 50667") fiel Evelyn Burdecki 2017 erstmals bei "Der Bachelor" auf. Allerdings nicht positiv: Sebastian Pannek warf die Düsseldorferin gleich in der ersten Folge raus. Noch im selben Jahr erfolgte ihr endgültiger Durchbruch: Bei "Promi Big Brother" machte Burdecki sich schnell als "The Brain" einen Namen.