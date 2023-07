© Asia Filmfest



Jackie Chan hat in seinem Leben vor der Kamera unglaubliche Stunts bewerkstelligt - doch einer seiner besten (und gefährlichsten) ist in "Police Story" (1985) zu sehen: In einem Shopping Center rutscht er - ungesichert! - mehr als 30 Meter an einer mit zahllosen Glühbirnen gespickten Metallstange in die Tiefe, kracht durch eine Glasplatte am Boden und landet in einem Verkaufsstand. Trotz Verbrennungen zweiten Grades und eines lädierten Beckens führte er dem Stunt dreimal aus.