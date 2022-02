© 2017 Par. Pics. TM Hasbro



Auch die Formel Mark Wahlberg plus beliebtes Franchise geht nicht immer auf: "Transformers: The Last Knight" (2017), der fünfte Teil der SciFi-Aktion-Reihe, floppte zwar nicht gänzlich, kostete aber so viel, dass das Filmstudio Paramount und der Transformers-Spielzeughersteller Hasbro mindestens 106 Millionen Dollar verloren.