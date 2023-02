© Paramount /Universal



Profikiller (Will Smith, rechts) trifft auf seinen Klon (ein digital erzeugter Will Smith): Auch wenn die Effekte beeindruckend waren, wirklich überzeugen konnte Ang Lees Action-Thriller "Gemini Man" weder Kritik noch Publikum. Sein Budget von etwa 140 Millionen Dollar spielte der Film zwar an der Kinokasse wieder ein, unter dem Strich stand dennoch ein Verlust von mindestens 118 Millionen Dollar.