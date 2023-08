Die größten französischen Filmstars aller Zeiten

© Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images



Nachdem sie 1980 im finanziellen Mega-Flop "Heaven's Gate" zu sehen war, spielte Isabelle Huppert nur noch selten in US-Filmen. Die 1953 in Paris geborene Schauspielerin brillierte stattdessen in vielen europäischen Produktionen, etwa in "Elle" (für den sie eine Oscar-Nominierung erhielt) von Paul Verhoeven sowie in Werken von Claude Chabrol ("Madame Bovary") und Michael Haneke ("Die Klavierspielerin").