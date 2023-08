© Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images



Ein großartiger Sänger, ein begnadeter Performer, ein erstklassiger Frontmann: Freddie Mercury schrieb mit Queen über Jahre Rockgeschichte. Die Gruppe machte nach seinem Tod weiter - "the show must go on" und so. Dahingehend, einen gleichwertigen Ersatz zu finden, machte sich in der Band aber nie jemand irgendwelche Illusionen.