Ein Film über drogenabhängige junge Männer in Schottland? Dass "Trainspotting" Kult wurde, liegt an der einzigartigen Erzählweise: Nirgendwo sonst kommen Antihelden und Kleinkriminelle so cool und sympathisch rüber, werden soziale Dramen so ungefiltert, aber auch komisch gezeigt wie in Danny Boyles Klassiker.