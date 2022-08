Die größten Leinwandkomiker aller Zeiten

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.



Um witzig zu sein, muss man einiges auf dem Kasten haben. Zumindest, wenn man so witzig sein will wie Steve Martin: Der Schauspieler soll einen IQ von 142 haben. Was man damit alles anstellen kann, bewies er unter anderem in den "Pink Panther"-Remakes (Bild) oder in der Film-noir-Parodie "Tote tragen keine Karos".