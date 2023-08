© koch films



Was für ein fantastischer Schauspieler Donnie Yen ist, konnte man zuletzt in Disneys "Mulan" erleben. Im Westen bekannt wurde der in China geborene und in den USA aufgewachsene Yen 2002 im bereits erwähnten "Hero"; Eindruck machte er aber vor allem in den Filmen der "Ip Man"-Reihe, in denen er den Großmeister der südchinesischen Kampfkunst Wing Chun spielte.