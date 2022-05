© RTL / Willi Weber



Der TV-Kult und Schlagersänger Achim Mentzel zeigte sich in der dritten Staffel (2010) in einem Traum in Rosa. Wie gewohnt versprühte er in der Show gute Laune. Und so bleibt er auch in Erinnerung. Mentzel verstarb im Januar 2016 nach einem schweren Herzinfarkt.