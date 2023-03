© Disney



"The Banshees of Inisherin" begeisterte mit seinen schauspielerischen Leistungen: Gleich vier Darsteller (Brendan Gleeson, links, Colin Farrell, rechts, Barry Keoghan und Kerry Condon) der Tragikomödie waren für einen Oscar vorgeschlagen, der Film von Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") konnte auch in keiner der weiteren fünf Kategorien, in denen er nominiert war, einen Oscar gewinnen.