Selbstbewusst, sexy, stilvoll: Beyoncé Knowles zeigt gerne viel Haut, aber nie so, dass es billig wirkt. Vom lässigen Blick über das reizvolle Kleid bis zur Pose sagt alles an diesem Bild: Hier hat man es mit einer echten Knaller-Frau zu tun, die weiß, was sie will.