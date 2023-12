© Manchester Mirror/Daily Mirror/Mirrorpix via Getty Images



Zahlreiche internationale Künstler nahmen in den 50er- und 60er-Jahren deutsche Versionen ihrer Hits auf und feierten damit riesige Erfolge: So wurde auch die US-Pop-Sängerin Connie Francis zum Schlagerstar, "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" und "Schöner fremder Mann" wurden zu den größten Hits der Sängerin, die am 12. Dezember ihren 85. Geburtstag feiert.