Die größten Schlagzeuger aller Zeiten

Roger Taylor wird als Schlagzeuger gerne unterschätzt, aber Fakt ist: Sein punktgenaues, kompaktes Spiel war essenziell für den Sound von Queen. Taylor beherrscht die gesamte Rock-Drumming-Palette, glänzt aber auch in seinen minimalistischen Momenten. Man denke etwa an Hits wie "I Want To Break Free" oder "Another One Bites The Dust": Ohne den satten Punch von Taylor wären Songs wie diese nur halb so viel wert.