Als Musikproduzent wurde er weltberühmt, trotzdem bringt man mit Phil Spector heute vor allem seine Beteiligung an einem Mordfall 2003 in Verbindung. Schauspielerin Lana Clarkson wurde tot in seinem Anwesen gefunden, einem Kopfschuss erlegen. Vor Gericht konnte der "Let It Be"-Produzent seine Unschuld nicht beweisen, ab 2009 saß er in einem Gefängnis in Kalifornien. Im Januar 2021, lange vor dem Ende seiner 19-jährigen Haftstrafe, starb Spector an den Folgen einer Corona-Infektion.