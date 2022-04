Die größten Skandalfilme aller Zeiten

© Sasha/Getty Images



Im Gegensatz zu William Faulkners Romanvorlage "Die Freistatt" war "The Story of Temple Drake" (1933) harmlos. Doch die Vergewaltigungsgeschichte mit Miriam Hopkins in der Hauptrolle sorge für einen der größten Skandale der US-Kinogeschichte - und zum Hays Code, der festlegte, was in Filmen gezeigt werden durfte und was nicht.