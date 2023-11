© Vince Bucci/Getty Image



Mitte der 60er-Jahre, zu Hochzeiten des Soul-Labels Motown, waren sie ein absolutes Dreamteam: Die Brüder Brian und Eddie Holland sowie Lamont Dozier schrieben zusammen Hits wie "You Can't Hurry Love" und "You Keep Me Hangin' On" (The Supremes), "I'll Be There" (Four Tops) sowie "This Old Heart Of Mine" (Isley Brothers). (Photo by Vince Bucci/Getty Images)