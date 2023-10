© La Lennoxa Limited



Dieses mysteriöse Timbre in "Here Comes The Rain Again" und "Sweet Dreams": Annie Lennox war gleichzeitig die kühlste und wärmste Stimme der Synthie-Pop-80-er. Die Eurythmics-Sängerin war zudem der einzige Popstar dieser Zeit, der es stimmlich mit Aretha Franklin aufnehmen konnte (das Duett "Sisters Are Doin' It For Themselves").