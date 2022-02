© Jakubaszek/Getty Images



Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Justin Bieber so niedlich war? Das war so um das Jahr 2008. Bieber hatte als damals 14-Jähriger bereits seinen ersten Plattenvertrag in der Tasche. Sein erstes Album ("My World 2.0") veröffentlichte der kanadische Mädchenschwarm 2010.